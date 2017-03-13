Свенссон: иногда Ибрагимович превращается в полного идиота

Бывший партнёр нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича по сборной Швеции Андерс Свенссон рассказал о том, как тот обращался с некоторыми другими игроками.
«Он может быть очень доброжелательным, а в следующую секунду превращается в полного идиота. Иногда он так ужасно обращается со своими товарищами по команде, что задаёшься вопросом: «А что же такого произошло?» Возможно, так он хочет проверить новичков. Хочет попытаться сломать их, чтобы посмотреть, на что он способны. Я не верю в такую модель поведения, но между нами никогда не было ничего такого. Думаю, он всегда проявлял определённое уважение к более старшим игрокам», — приводит слова Свенссона Sport.