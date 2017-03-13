«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2. Видеообзор матча

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
23:15
Мамаев: я не был готов психологически и физически, были внутренние переживания
22:50
Сладкая вата и гнев Сёмина — в фотообзоре «Локомотив» — «Краснодар»
22:32
Карпин: если судьи не видят, пересёк ли мяч линию ворот, то для чего они нужны?
21:52
Сёмин: спор с Чорлукой – это рабочий момент, который касается только нас
21:47
Сёмин: игроки «Краснодара» более мужественно провели матч, чем «Локомотив»
12:07
Черчесов назвал список игроков на матчи со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии
06:26
Фернандо рассказал, о чём говорил Каррера, собрав игроков «Спартака» после игры
14:01
Черчесов рассказал, почему он вызвал в сборную России Жиркова и Дзюбу
19:19
Президент ЦСКА Гинер лишился пальца на правой руке
14:00
Черчесов: Кокорин не вызван в сборную исключительно по спортивному принципу
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2. Видеообзор матча
13 марта 2017, понедельник. 22:35.
Футбол
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» в Москве одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Локомотивом».
На 36-й минуте Владислав Игнатьев вывел «железнодорожников» вперёд, на 56-й Павел Мамаев счёт сравнял, а на 64-й Вандерсон забил победный для «быков» мяч.
Видеообзор матча «Локомотив» — «Краснодар» можно посмотреть на
официальном сайте РФПЛ
.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
13 марта 2017, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0
– Игнатьев – 36
,
1:1
– Мамаев – 56
,
1:2
– Вандерсон – 64
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар
ФК Локомотив
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
13 марта 2017, понедельник
23:17
Тренер «Порту»: мои игроки преисполнены решимости, мы приехали в Турин бороться
23:15
Мамаев: я не был готов психологически и физически, были внутренние переживания
23:14
Клопп: у «Ливерпуля» нет психологических проблем в играх с аутсайдерами
23:12
Аллегри: «Ювентус» должен сыграть с «Порту» так, будто счёт по-прежнему 0:0
22:57
Тренер «Локо»: надеюсь, всё, что не получилось сегодня, получится со «Спартаком»
22:55
Нигматуллин: «Локомотив» не должен зависеть от Ари, который только пришёл
22:50
Калачёв, Гацкан, Гранат и Джанаев полетят с «Ростовом» на матч против «МЮ»
22:50
Сладкая вата и гнев Сёмина — в фотообзоре «Локомотив» — «Краснодар»
22:44
Рамирес: в России много сильных команд, мне очень нравится здесь
22:39
Шишкин: во втором тайме «Краснодар» выровнял ситуацию и гнул свою линию
22:37
Перейра: «Краснодар» обыграл прямого конкурента
22:35
«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2. Видеообзор матча
22:32
Карпин: если судьи не видят, пересёк ли мяч линию ворот, то для чего они нужны?
22:21
Р. Билялетдинов: c Ари в составе «Локомотив», скорее всего, выиграл бы
22:21
Свенссон: иногда Ибрагимович превращается в полного идиота
22:18
Вандерсон: против Ари было бы очень интересно сыграть. Может, ещё удастся
22:15
Сёмин допускает вариант, при котором Фарфан сыграет со «Спартаком»
22:02
Н'Дойе, не забивавший в чемпионате Турции с октября, оформил дубль за «Трабзон»
21:55
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
21:52
Сёмин: спор с Чорлукой – это рабочий момент, который касается только нас
21:47
Сёмин: игроки «Краснодара» более мужественно провели матч, чем «Локомотив»
21:45
Шалимов: «Краснодар» не приберегает замен, потому что думает о следующей игре
21:41
Шалимов: концовка матча с «Локомотивом» была нервной, но «Краснодар» выстоял
21:41
Смолов: играть, скорее всего, буду только в апреле
21:31
Бейи: Руни, Ибрагимович и Мата меня вдохновляют
21:24
«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом» и вышел на 4-е место в РФПЛ
21:03
Фалькао: чтобы снова много забивать, мне требовалось только игровое время
20:55
Эррера и Корона вернулись в строй и готовы помочь «Порту» в матче с «Ювентусом»
20:49
Гамшик: «Наполи» хочет обойти «Рому» и занять второе место в Серии А
20:43
Будогосский: телевизор от фанатов «Зенита»? Передам его в хоспис или детский дом
20:43
Крицюк не попал в стартовый состав на матч с «Локомотивом» из-за болезни
20:36
Мутко: система фиксации гола вполне может появиться в РФПЛ в следующем сезоне
20:27
Кэррик: «МЮ» чувствует, что приближается по уровню игры к «Челси»
20:25
Матерацци: в матчах «Ювентуса» арбитры принимают решения в пользу одной стороны
20:20
Фанаты «Краснодара» вывесили баннер в память о погибшем болельщике «Спартака»
20:08
Игроки «Линкольна» вымыли раздевалку на «Эмирейтс» после поражения от «Арсенала»
19:56
Тебас: «Барселона» сотворила нечто эпическое и заслуженно прошла «ПСЖ»
19:56
Каррера и Черчесов присутствуют на матче «Локомотив» — «Краснодар»
19:46
Самедов: я уже не помню, что кричал после гола в ворота «Анжи»
19:43
А. Кержаков: у Файзулина сейчас снова появились какие-то проблемы со здоровьем
19:39
Хомич: на повторе видно, что гол был, но судьи «Зенит» не убивали
19:26
Модричу подарили памятную футболку в честь 200 матчей за «Реал»
19:22
Арда Туран рассматривает два выгодных предложения из Китая
19:19
Президент ЦСКА Гинер лишился пальца на правой руке
19:06
Миньоле: «Ливерпуль» одержал настоящую олдскульную победу
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из списка Черчесова более всех заслуживает места в атаке сборной России прямо сейчас?
Бухаров
Дзюба
Канунников
Полоз
Смолов
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+