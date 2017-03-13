Шишкин: во втором тайме «Краснодар» выровнял ситуацию и гнул свою линию

Защитник Роман Шишкин, который перешёл из «Локомотива» в «Краснодар» на правах аренды, поделился впечатлениями от прошедшего в Москве матча 19-го тура российской Премьер-Лиги. «Быки» в гостях победили «железнодорожников» со счётом 2:1, а Шишкин отыграл весь матч.
«Игра складывалась моментами. Мы стали действовать неправильно и из-за своих ошибок, обрезов, „Локомотив“ перехватил инициативу. Хорошо, что „Краснодар“ адаптировался во втором тайме, выровнял ситуацию. Отсюда создавались моменты, и мы забили. Не сказал бы, что первый тайм „Краснодар“ провёл плохо. Но из-за своей ошибки пропустили и во втором тайме старались исправить ситуацию. Гнули свою линию, отсюда и итоговый результат матча.
«Локомотив» поджал нас в концовке, скорее это психологический момент. Также не стоит забывать, что мы вдесятером доигрывали встречу. Отсюда больше акцентированной игры в обороне. В принципе выдержали. Общался ли сегодня с ребятами из «Локомотива»? Да практически со всеми, я же всех их знаю. И после матча зашёл в раздевалку, и на поле обменивались фразами», — передаёт слова Шишкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик