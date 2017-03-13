Рамирес: в России много сильных команд, мне очень нравится здесь

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мы провели хороший матч и добились отличного результата. Все в «Краснодаре» очень довольны тремя очками. Это уже мой второй матч в РФПЛ, и мне очень нравится здесь. Раньше я ничего не знал о России, но, оказывается, здесь много сильных команд, из-за которых в чемпионате сохраняется жёсткая конкуренция. Что касается «Сельты», то нас ждёт тяжёлый матч. Главное для нас сейчас — восстановиться за оставшиеся дни на 100%», — передаёт слова Рамиреса корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.