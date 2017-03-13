Тренер «Локо»: надеюсь, всё, что не получилось сегодня, получится со «Спартаком»

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко подвёл итоги домашнего матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
«Надеялись владеть преимуществом и много атаковать, но воплотить задумку в жизнь не удалось. «Краснодар» заставил нас обороняться. Долго не могли повернуть игру в нужное русло. В перерыве делали замечания конкретным футболистам. Говорили, что нужно жёстче вести борьбу за мяч. Но в самом начале тайма пропустили гол после детской ошибки, причём всех обороняющихся футболистов.
«Краснодар» в первую очередь удивил мобильностью, хотя в середине недели они летали в Испанию. Что касается состава «Краснодара», мы знали его практически на 100%. Не могу сказать, что у нас было меньше сил, скорее – настоя на отбор мяча. Думаю, мы переоценили свои силы.
Почему в концовке не выпустили нападающего? Когда пошёл примитивный навал, нужен был игрок, который хорошо играет головой. Можно было выпустить Шкулетича, но опасались, что Петр не попадёт в такой матч. Галаджана же планировали выпустить, если бы вели в счёте и владели преимуществом.
Надеюсь, что всё, что не получилось сегодня, получится в субботней игре (со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Батуренко официальный сайт «Локомотива».