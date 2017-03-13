Клопп: у «Ливерпуля» нет психологических проблем в играх с аутсайдерами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Бернли» в матче 28-го тура АПЛ ответил на вопрос о нелучшей игре мерсисайдцев с клубами из нижней части таблицы. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1.
«У «Ливерпуля» нет психологических проблем в играх с аутсайдерами. Всё дело в уверенности. Мы не живем где-то в тёмном углу, не зная, что о нас говорят люди.
Порой у меня возникает дежавю. Перед игрой ты работаешь над всеми аспектами, а потом пропускаешь едва ли не в первом же моменте», — цитирует Клоппа Daily Mail.