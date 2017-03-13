Мамаев: я не был готов психологически и физически, были внутренние переживания

«Безусловно, приятно выиграть. Для нас эта игра была очень важна, поскольку все команды, которые находятся рядом с нами, также набрали очки. Слава богу, что мы справились с задачей. Все игры с московскими командами, особенно в Москве, всегда получаются эмоциональными. Было немного волнительно после большой паузы выходить на поле при счёте 0:1, но чувствовалось, что команда может выиграть. По сути гол „Локомотива“ — стечение обстоятельств: было два рикошета в одном эпизоде. Чувствовалось, что можем переломить ход игры, так и получилось.
Такое часто бывает в футболе, что одна команда в полном составе идёт вперёд в концовке, а вторая вынуждена отбиваться. Слава богу, что вратари редко попадают по воротам. Не испугался ли близости удара Гилерме? Если два метра от ворот близко, то да, он был близок. Но ничего страшного в этом нет. Для нас основополагающим был результат, а не красивая игра. Нам же надо попадать в зону еврокубков, поскольку мы выбыли из Кубка. Слава богу, что мы этого добились. Вторую игру мы проводим в чемпионате в меньшинстве. Плохо, что ребята получают травмы, желаю им скорейшего выздоровления.
Да, я сразу забил, когда вышел на поле. На самом деле мы с Игорем Михайловичем регулярно разговариваем по этому поводу. До этого не совсем был готов играть психологически и физически, были внутренние переживания, потому что это был третий рецидив травмы. Вышел с „Сельтой“, сейчас вышел. Наверное, был готов, чтобы играть, и поэтому так получилось. С главным тренером решим, когда буду готов играть с первых минут. На данный момент он даёт мне время, на которое я готов на 100%, чтобы принести пользу команде. Сыграю ли с „Сельтой“? Всё будет зависеть от двух ближайших дней, как пройдёт восстановление, что решит тренер. Всё будет зависеть от тренировочного процесса», — сказал Мамаев.
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