Тренер «Порту»: мои игроки преисполнены решимости, мы приехали в Турин бороться

Главный тренер «Порту» Нуну Эспириту Санту поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
В первом матче в Португалии «Ювентус» победил со счётом 2:0. Вторая игра пройдёт в Турине 14 марта.
«Нам противостоит великая команда, которая очень давно не проигрывала дома. Но мои игроки хотят продемонстрировать класс и изобретательность. Наш состав позволяет нам выбирать. Все футболисты, кроме Алекса Теллеса, готовы выйти на поле, и каждый может решить исход этого матча. У нас есть план. У нас есть идея, но сейчас я не буду о ней говорить.
Наш коллектив наделён невероятным командным духом, и мы хотим проявить его на поле. Мои игроки преисполнены решимости. Мы приехали сюда бороться. Нас ждёт долгий и упорный матч, в котором мы постараемся сыграть изобретательно и не терять концентрации. Мы подходим к этому матчу с сильнейшей мотивацией», — цитирует Санту официальный сайт УЕФА.