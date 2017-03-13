Рами: одолеть «Лестер» в гостях очень тяжело, но все понимают, что стоит на кону

Защитник «Севильи» Адиль Рами поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити».
В первом матче в Испании «Севилья» одержала победу со счётом 2:1. Ответная игра состоится 14 марта в Англии.
«Мы не беспокоимся понапрасну. Мы потеряли четыре важных очка, но это не значит, что нам надо менять что-то в своей игре. Думаю, следует идти от матча к матчу, и завтра нас ждёт важная игра Лиги чемпионов. Сейчас надо забыть о результатах на внутренней арене и сосредоточиться на том, чтобы одержать победу над „Лестером“.
Главное — это наша собственная игра. Если мы сыграем в свой футбол, если будем больше владеть мячом и играть так, как мы это умеем, то всё будет хорошо. Понимаем, что одолеть „Лестер“ на его стадионе очень тяжело, здесь проигрывали „Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“, однако все понимают, что стоит на кону. Мы постараемся написать новую страницу в истории „Севильи“.
Гол „Лестера“ на выезде? Это важный фактор, гол Варди делает нашу задачу сложнее, однако мы намерены играть в футбол и постараться забить. Забивать и атаковать мы умеем, а потому постараемся сыграть в свою игру и добиться нужного результата», — цитирует Рами официальный сайт УЕФА.