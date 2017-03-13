Бышовец: у «Локомотива» психологические проблемы, он мог обыграть «Краснодар»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 19-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар» (1:2).
«Победа «Краснодара» стала для меня неожиданностью, ведь «Локомотив» владел преимуществом и мог победить. У гостей были большие кадровые потери, что также говорило в пользу «Локо». После тяжёлого матча с «Сельтой» и длинного перелёта футболисты смогли восстановиться, за что спасибо главному тренеру Игорю Шалимову. «Краснодар» нашёл в себе возможности закрыть дыры в составе за счёт внутренних резервов и проявил характер. «Быки» отыгрались после счёта 0:1, это заслуга всей команды и главного тренера.
Видимо, у «Локомотива» есть психологические проблемы. После забитого мяча не было предпосылок к тому, что «железнодорожники» отдадут инициативу. Они могли обыгрывать гостей», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.