Дибала: сошёл бы с ума от счастья, если бы выиграл ЛЧ на второй год в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
В первом матче в Португалии «Ювентус» победил со счётом 2:0. Вторая игра пройдёт в Турине 14 марта.
«Мы смотрели матч, в котором «Порту» победил «Рому», и мы знаем, что легко завтра не будет. В первой игре с нами «Порту» быстро остался в меньшинстве, но 11 на 11 они очень опасны. Мы никак не ждём лёгкой игры и отдаём себе отчёт в том, что дело ещё надо довести до конца. Наши болельщики всегда нас поддерживают, особенно в таких важных матчах. На глазах у родных трибун всё даётся проще, 31 победа подряд в серии А тому свидетельство. Конечно, хорошо бы не пропустить быстрый гол. Впрочем, у нас прочная защита, мы знаем, как «Порту» атакует, и сделаем всё возможное, чтобы не пропустить вообще.
Я бы сошёл с ума от счастья, если бы выиграл Лигу чемпионов на второй год в клубе. Среди моих партнёров есть те, кто бредит победой в этом турнире, и те, кто уже выигрывал его и хочет ещё. Я бы хотел играть более важную роль в еврокубковых матчах, но на самом деле важно только одно — пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца. Своим невероятным камбэком «Барселона» придала веры в себя всем клубам, которые проиграли в первом матче. Но будем откровенны: не все обладают классом «Барселоны», — цитирует Дибалу официальный сайт УЕФА.