Гвардиола: Яя Туре сможет заиграть там, где захочет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем 33-летнего полузащитника Яя Туре, контракт которого с «горожанами» истечёт летом 2017 года.
«Яя Туре способен играть в очень больших клубах. Он сможет заиграть там, где захочет. Это игрок с ярко выраженной индивидуальностью, и в этом сезоне он помогает мне, играя в футбол топ-класса.
Он будет играть в футбол до тех пор, пока не решит, что пора заканчивать, потому что он любит играть. Он любит футбол, любит сам процесс. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на удачном выступлении в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии. Мы поговорим обо всём остальном в конце сезона», — цитирует Гвардиолу Mirror.