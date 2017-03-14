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Сампаоли: «Лестер» сейчас снова та команда, которая выиграла чемпионат

14 марта 2017, вторник. 00:12. Футбол
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити».

В первом матче в Испании «Севилья» одержала победу со счётом 2:1. Ответная игра состоится 14 марта в Англии.

«Нам не хватало стабильности, и надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая „Севилья“, которая покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества, которые позволяли нам соперничать с „Барселоной“ и „Реалом“ в Испании и добиваться успеха в Европе.

Надо попытаться сыграть так, как мы делали это в гостевых матчах с „Ювентусом“ и „Лионом“ (обе встречи завершились со счётом 0:0. — Прим. „Чемпионата“). Если мы будем слишком нервничать, победит команда в синем. „Лестер“ сейчас играет гораздо решительнее, это снова та команда, которая выиграла чемпионат.

Лучшим подарком на день рождения (Сампаоли накануне матча исполнилось 57 лет. — Прим. „Чемпионата“) стало бы для меня место в восьмёрке сильнейших клубов мира. Это исторический шанс для нас, для клуба, для игроков и для болельщиков», — цитирует Сампаоли официальный сайт УЕФА.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити ФК Севилья Хорхе Сампаоли
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