Сампаоли: «Лестер» сейчас снова та команда, которая выиграла чемпионат

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити».
В первом матче в Испании «Севилья» одержала победу со счётом 2:1. Ответная игра состоится 14 марта в Англии.
«Нам не хватало стабильности, и надо убедиться, что завтра на поле будет настоящая „Севилья“, которая покажет свой лучший футбол. Необходимо проявить все свои лучшие качества, которые позволяли нам соперничать с „Барселоной“ и „Реалом“ в Испании и добиваться успеха в Европе.
Надо попытаться сыграть так, как мы делали это в гостевых матчах с „Ювентусом“ и „Лионом“ (обе встречи завершились со счётом 0:0. — Прим. „Чемпионата“). Если мы будем слишком нервничать, победит команда в синем. „Лестер“ сейчас играет гораздо решительнее, это снова та команда, которая выиграла чемпионат.
Лучшим подарком на день рождения (Сампаоли накануне матча исполнилось 57 лет. — Прим. „Чемпионата“) стало бы для меня место в восьмёрке сильнейших клубов мира. Это исторический шанс для нас, для клуба, для игроков и для болельщиков», — цитирует Сампаоли официальный сайт УЕФА.