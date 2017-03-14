Рикельме: в Южной Америке Рамосу не позволили бы забить ни одного гола

Бывший полузащитник «Барселоны» Хуан Роман Рикельме прокомментировал достижение защитника «Реала» Серхио Рамоса, который в матче с «Бетисом» в домашнем матче 27-го тура Примеры забил 68-й гол в составе мадридской команды, ставший в той встрече победным.
«Там, в Южной Америке, забивают по-другому. Серхио Рамосу не позволили бы забить ни одного гола. Уверен, что и Годин не забивал бы столько головой», — приводит слова Рикельме Goal.
В текущем сезоне на счету Рамоса уже десять точных ударов, что является его личным рекордом.