«МЮ» перед ответным матчем с «Ростовом» вылетел из Кубка Англии от рук «Челси»

«Челси» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0.
На 35-й минуте Андер Эррера получил вторую жёлтую карточку за фол на Эдене Азаре и покинул поле. В дебюте второго тайма Поль Погба не стал прессинговать своего партнёра по сборной Франции Н'Голо Канте и тот с дальней дистанции отправил мяч в сетку.
«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, «МЮ» покинул турнир.
16 марта манкунианцы дома сыграют с «Ростовом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч завершился вничью — 1:1.