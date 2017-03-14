Канте: счастлив снова забить, «Челси» победил «МЮ» красиво

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0, Канте забил единственный мяч.
«Я счастлив снова забить, мы рады победе. Это была красивая победа. Матч получился сложным, «Манчестер Юнайтед» — хорошая команда. Но как только у них удалили Эрреру, всё стало проще.
Приятно пройти в следующий раунд, будем пытаться выйти в финал», — цитирует Канте BBC.
Видео гола доступно в «Твиттере»