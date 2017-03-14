Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Англии

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Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. Оба матча будут сыграны в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 22 и 23 апреля, информирует BBC.
Жеребьёвка полуфиналов Кубка Англии
:
«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»,
«Арсенал» — «Манчестер Сити».
Сетка Кубка Англии сезона-2016/17
Источник:
BBC
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Теги
Арсенал Лондон
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
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