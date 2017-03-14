Нобоа: «Ростов» подустал после матча с «МЮ», сейчас у нас сложный график

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, что футболисты чувствовали усталость после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Ростов» в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-Лиги сыграл вничью с «Тереком» (0:0), а 16 марта в Англии встретится с «МЮ» в ответной игре плей-офф ЛЕ.
«Ростов — это сейчас город-футбол. Думаю, такой бум здесь будет до конца чемпионата, на каждой игре. Для города и болельщиков, наверное, уже нет разницы, „Терек“ с нами играет или „Манчестер Юнайтед“. Пожалуй, команда подустала после встречи с манкунианцами. Это нормально. Сейчас сложный график — только играли с „МЮ“, тут же поединок с „Тереком“, а затем выезд в Англию. Понятно, что там будет тяжело, но это футбол», — сказал Нобоа в интервью программе «8-16».