Кэхилл: удаление Эрреры перевернуло игру в нашу пользу

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии. С 35-й минуты «МЮ» играл в меньшинстве после удаления Андера Эрреры.
«Мы продолжаем наше впечатляющее движение вперёд. Мы подошли к игре очень профессионально, контролируя её, когда это было необходимо. Удаление перевернуло игру в нашу пользу. Я не видел момент нарушения, так что не могу судить уверенно. Но ему предшествовали другие фолы, так что, очевидно, это был глупый поступок.
Канте выдал фантастический матч. Все видели, что он сделал в прошлом сезоне, но он продолжает делать то же самое и в нынешнем. Он очень важен для нас, особенно в обороне», — приводит слова Кэхилла BBC.