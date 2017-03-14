Моуринью — фанатам «Челси»: Иуда — ваш номер один

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил фанатам «Челси», которые во время матча Кубка Англии называли его Иудой. Португальский специалист работал с лондонской командой с 2004 по 2007 год, а затем с 2013-го по 2015-й, трижды выиграв золотые медали АПЛ. После небольшой паузы он возглавил манкунианцев, которые являются принципиальными соперниками синих.
«Они могут называть меня так, как считают нужным. До тех пор, пока не появится тренер, который приведёт „Челси“ к четырём победам в чемпионате, я буду оставаться номером один. Когда какой-то специалист возьмёт с „Челси“ четыре титула, я стану номером два. А пока Иуда — номер один», — приводит слова Моуринью BBC.
«Челси» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии со счётом 1:0.