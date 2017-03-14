Моуринью: все мы видели матч до и после красной карточки Эрреры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Челси» (0:1). С 35-й минуты «МЮ» играл в меньшинстве, после того как арбитр матча Майкл Оливер удалил полузащитника Андера Эрреру за две жёлтые карточки.
«Не хочу говорить об удалении. Хочу лишь сказать, что я действительно горжусь своими игроками и болельщиками „Манчестер Юнайтед“.
Каждый может анализировать игру по-своему, но все мы видели матч до и после красной карточки. Можно сравнить эти две жёлтые карточки с другими фолами, за которые арбитр и вовсе не дал предупреждений. Но я не хочу ссылаться на это. Майкл Оливер — арбитр с фантастическим потенциалом, но в четырёх матчах он назначил три пенальти и показал красную карточку. Я не могу это изменить, поэтому пожал судье руку и поздравил его с работой», — приводит слова Моуринью BBC.