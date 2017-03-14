Туре: играть на удержание счёта нельзя — все видели матч «Барселона» — «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре подчеркнул, что «горожане» не собираются по примеру «ПСЖ» в игре с «Барселоной» (1:6) играть на удержание счёта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако». Первая игра завершилась со счётом 5:3 в пользу «Ман Сити», ответная встреча пройдёт в Монако 15 марта.
«Безусловно, мы не будем играть на удержание счёта, так делать нельзя. Все видели, что случилось в матче «Барселона» — «ПСЖ». Это было нечто невероятное. Нельзя выходить на поле расслабленными.
После игры со «Сток Сити» мы зашли в раздевалку и увидели, что «Барселона» выиграла — 6:1. Мы не можем недооценивать «Монако», — приводит слова Туре Goal.