Иммобиле: борьба за Лигу чемпионов предстоит очень тяжёлая

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Торино» в матче 28-го тура чемпионата Италии (3:1).
«Мы провели хороший первый тайм. Как только мы в первый раз пробили их оборону, казалось, что победа уже у нас в руках. Тем не менее мы пропустили неожиданный мяч в ответ, но я горжусь партнёрами по команде, так как мы великолепно отреагировали на этот гол и смогли заработать три очка.
Впереди ещё 10 туров. Борьба за Лигу чемпионов предстоит очень тяжёлая. Мы выиграли четыре матча подряд, и нам нужно продолжать идти по этому пути», — приводит слова Иммобиле Football Italia.