Гальярдини: «Интер» в Лиге чемпионов? Всё ещё возможно

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини верит, что его команде по силам пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. На данный момент нерадзурри занимают 5-е место в таблице, отставая от идущего третьим «Наполи» на 6 очков.
«Поскольку третье место сейчас занимает „Наполи“, то мы должны ориентироваться на них, а не на „Рому“. Впереди ещё 10 туров, к тому же нам предстоит очное противостояние с „Наполи“. Если мы сделаем всё от нас зависящее и дождёмся их оплошностей, то всё ещё возможно», — приводит слова Гальярдини Football Italia.