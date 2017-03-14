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175 лет назад 2016
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Широков: Кокорин не смирится с тем, что Кубок конфедераций может пройти без него

14 марта 2017, вторник. 07:00. Футбол
Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков высказал мнение относительно решения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова не вызывать в сборную на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Главный тренер объяснил невызов Кокорина не совсем той игровой формой, которую ждут от Александра. Будет выглядеть лучше – безусловно, попадёт в состав, потому что такими игроками не разбрасываются. Но в данный момент Кокорин, по мнению тренера, не соответствует уровню сборной.

Это лишний повод для Саши задуматься о том, как надо играть и тренироваться, и уже к Кубку конфедераций ворваться в состав национальной команды. Думаю, Кокорин не смирится с тем, что такой турнир может пройти без него», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Полную версию беседы с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Роман Широков
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