Широков: Кокорин не смирится с тем, что Кубок конфедераций может пройти без него

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков высказал мнение относительно решения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова не вызывать в сборную на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Главный тренер объяснил невызов Кокорина не совсем той игровой формой, которую ждут от Александра. Будет выглядеть лучше – безусловно, попадёт в состав, потому что такими игроками не разбрасываются. Но в данный момент Кокорин, по мнению тренера, не соответствует уровню сборной.
Это лишний повод для Саши задуматься о том, как надо играть и тренироваться, и уже к Кубку конфедераций ворваться в состав национальной команды. Думаю, Кокорин не смирится с тем, что такой турнир может пройти без него», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию беседы с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.