Каталан: Флорентино Перес был возмущён судейством в матче «Барселоны» с «ПСЖ»

Президента мадридского «Реала» Флорентино Переса возмутило судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ», о чём сообщил вице-президент «Бетиса» Лопес Каталан после игры андалусской команды со «сливочными» (1:2) в 27-м туре Примеры. В этой игре главный арбитр Матеу Лаос совершил грубую ошибку, не удалив с поля вратаря «сливочных» Кейлора Наваса, когда он в первом тайме сбил полузащитника «Бетиса» Дарко Брашанаца около своей штрафной площадки.
«Мы поражены действиями Лаоса. Перес был возмущён судейством в матче «Барселоны» с «ПСЖ», но ведь в нашей игре с ними происходило практически то же самое. В любом случае мы знаем, что футбол – сложный вид спорта», — цитирует Каталана AS.
«Барселона» в первой игре с «ПСЖ» пропустила четыре мяча, но ответную встречу выиграла со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал.