«Ювентус» нацелился на Дугласа Косту

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Дугласу Косте, сообщает Tuttosport.
Согласно информации источника, генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта следил за игрой бразильского футболиста в матчах Лиги чемпионов, и она ему очень понравилась.
Недавно сам Коста отметил, что получил очень интересное с финансовой точки зрения предложение от китайского клуба, добавив, что в его услугах заинтересован и не один европейский гранд. Между тем руководство и тренерский штаб немецкого клуба расставаться с бразильцем не собираются.
Действующее соглашение Косты с «Баварией» рассчитано до лета 2020 года.