Врсалько: Гризманн экстраординарен и в роли защитника

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Антуана Гризманна. Однако хорватский футболист отметил не только бомбардирские качества футболиста сборной Франции.
«Гризманн – фантастический нападающий. Однако Антуан экстраординарен и в роли защитника. Я ещё не видел ни одного нападающего, который так бы оборонялся. Потому и говорю об этом», — приводит слова Врсалько AS.
По итогам 27 туров чемпионата Испании Гризманн принял участие в 26 матчах, отметившись 13 голами и 6 результативными передачами.