Альбельда считает, что «Реал» и «Барселона» побеждают не командной игрой

Бывший полузащитник «Валенсии» Давид Альбельда проанализировал игру мадридского «Реала» и «Барселоны» в нынешнем сезоне. Альбельда отметил, что подопечные Зинедина Зидана и Луиса Энрике не впечатляют командной игрой.
«Реал» побеждает, поскольку его игроки индивидуально сильнее других. И не имеет значения, играет ли команда с тремя или четырьмя полузащитниками. «Реал» и «Барселона» сейчас в одинаковой ситуации. Было много матчей, в которых они не играли хорошо и побеждали с большим трудом. Но иногда они проваливаются, как это случилось с «Барселоной» в матче с «Депортиво», — цитирует Альбельду Cope.