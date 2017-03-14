Беленов, Дзагоев и Мамаев претендуют на звание MVP 19-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 19-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Александр Беленов («Уфа»), Алан Дзагоев (ЦСКА) и Павел Мамаев («Краснодар»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре»: http://mvp.championat.com/rfpl/#vote
Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/championat
На звание MVP 19-го тура РФПЛ претендуют также Александр Анюков («Зенит»), Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Алексей Ионов (ЦСКА), Роланд Гиголаев («Амкар») и Федерико Расич («Арсенал»).