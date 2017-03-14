Беккенбауэр: когда рано обеспечиваешь себе титул чемпиона, это может быть опасно

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр проанализировал игру команды в нынешнем сезоне. По итогам 24 туров чемпионата Германии подопечные Карло Анчелотти завоевали 59 очков и опережают ближайшего преследователя в лице «РБ Лейпциг» на 10 очков.
«Когда рано обеспечиваешь себе титул чемпиона, то это может быть чревато опасностями. Анчелотти – мастер дозирования нагрузки для игроков. И должен отметить, что «Бавария» ещё не показывала максимума того, на что способна. Думаю, что Карло удастся держать игроков в тонусе даже в том случае, если команда рано обеспечит себе звание чемпиона страны», — цитирует Беккенбауэра Bild.