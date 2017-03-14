Лукаку опроверг информацию о готовности подписать новый контракт с «Эвертоном»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку опроверг информацию о том, что в скором времени продлит контракт с «ирисками». Действующее соглашение 23-летнего футболиста истекает летом 2019 года. Ранее в прессе писали, что бельгиец поставит подпись под пятилетним договором.
«Подпишу ли я новый контракт? Нет. Расстроен ли я? Нет. Есть ли договорённость? Нет», — цитирует Лукаку hlninengeland.hln.be
В «Эвертоне» Лукаку играет с 2013 года, когда он был отдан в аренду «Челси», а в июле 2014 года «ириски» выкупили права на футболиста за £ 30 млн.