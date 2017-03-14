Сампаоли: «Арсенал» переживает не лучшие времена, но Алексис может изменить это

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, хорошо знакомый с нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом по работе в сборной Чили, лестно отозвался о футболисте, который до сих пор не продлил контракт с лондонцами и может покинуть команду. Сампаоли считает, что Санчес может вернуть «канониров» на победную тропу.
«Я бы сказал, что Алексис один из лучших нападающих в мире. Мне посчастливилось работать с ним в сборной, мы вместе были на чемпионате мира и выигрывали Кубок Америки. «Арсенал» сейчас переживает не лучшие времена, но Алексис способен изменить ситуацию к лучшему. Надеюсь, у него всё получится», — цитирует Сампаоли FourFourTwo.
14 марта «Севилья», которой руководит Сампаоли, проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 22:45 мск.