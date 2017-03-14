Врсалько: Симеоне научил меня выкладываться больше чем на 100%

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько рассказал, чему научился у главного тренера команды Диего Симеоне. Одновременно футболист не захотел сравнивать аргентинского специалиста с наставником «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо. Цвета итальянского клуба хорват защищал с 2014 по 2016 год.
«Мне бы не хотелось сравнивать Симеоне с Ди Франческо, так как это деликатная тема. А Симеоне научил меня быть психологически сильным, делать свою работу с энтузиазмом и выкладываться больше чем на 100%. Это очень важно для прогресса», — цитирует Врсалько AS.