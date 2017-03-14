КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам матча 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Заседание КДК РФС состоится 15 марта.
«По матчу «Локомотив» – «Краснодар» мы рассмотрим следующие нарушения: болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, по вине «Локомотива» начало матча было задержано на три минуты, и Юрий Сёмин покидал пределы технической зоны», – сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.