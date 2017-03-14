Куртуа: не намерен переходить в «Реал»

Мадридскому «Реалу» не удастся приобрести голкипера лондонского «Челси» Тибо Куртуа по окончании нынешнего сезона. Тренерский штаб «сливочных» заинтересован в услугах Куртуа, однако бельгийский футболист сам сказал, что смена клубной прописки не входит в его планы.
«Я не намерен переходить в «Реал». В данный момент я наслаждаюсь успехами, которых мы добиваемся. Я полностью сосредоточен на своих задачах. Английским владею с 10 лет», — приводит слова Куртуа Onda Cero.
В последнее время страж ворот испанского гранда Кейлор Навас неоднократно подвергался критике.