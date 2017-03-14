Самедов: в том, что зарплаты такие высокие, футболисты точно не виноваты

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением по поводу высоких зарплат у футболистов, играющих в России, а также ответил, почему российские игроки не горят желанием уезжать в европейские команды.
«В том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: «Да, это действительно так». Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться и скоро всё изменится.
Почему российские игроки не стремятся уезжать в европейские клубы? Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну», — цитируют Самедова «Аргументы и факты».