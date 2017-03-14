Ахмедов: сделаем всё возможное, чтобы сборная Узбекистана сыграла на ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, который ныне выступает за «Шанхай СИПГ», поделился ожиданиями от выступления сборной Узбекистана в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года. После 5 матчей узбекская сборная занимает 3-е место в группе А второго квалификационного этапа, в двух очках от первого места.
«Мы можем поехать на чемпионат мира в Россию. Сделаем всё возможное, чтобы реализовать нашу мечту и впервые в истории попасть в финальный турнир. Мы хорошо провели первый квалификационный этап. Постараемся показать такую же игру в заключительных матчах.
Возможно, Иран и Южная Корея являются одними из сильнейших в Азии, но у нас есть шанс на победу. Постараемся извлечь урок из прошлых поражений. Если сможем добиться положительного результата, поедем в Россию на чемпионат мира», — цитирует Ахмедова пресс-служба ФИФА.