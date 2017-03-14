«Эвертон» включит в контракт Лукаку отступные, если они будут не менее £ 90 млн

«Эвертон» готов включить пункт о сумме отступных в новом контракте нападающего Ромелу Лукаку в случае, если эта сумма будет не менее £ 90 млн, сообщает The Telegraph. Действующее соглашение 23-летнего футболиста истекает летом 2019 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец поставит подпись под пятилетним договором, но позже сам форвард опроверг эту информацию.
В «Эвертон» Лукаку перешёл в 2013 году из «Челси» на правах аренды, а в июле 2014 года «ириски» выкупили права на футболиста за £ 30 млн.