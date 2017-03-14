Миллер, Дюков и Луческу встретятся для обсуждения вектора развития «Зенита»

На этой неделе состоится встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Зенита» Александра Дюкова и главного тренера команды Мирчи Луческу, на которой будет определён дальнейший вектор развития клуба, сообщает «Лайф».
Луческу хочет предложить своих людей на ключевые посты селекционной службы «Зенита», аргументируя это тем, что его пожелания по селекции не были выполнены. При этом источник утверждает, что «весьма возможен вариант, при котором румынского специалиста отправят в отставку уже в ближайшее время».
Также сообщается, что 12 марта Дюков впервые в сезоне-2016/17 слетал с «Зенитом» на выездной матч. Напомним, игра 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» завершилась поражением сине-бело-голубых со счётом 0:1. По ходу командировки Дюков помирил Луческу и полузащитника Олега Шатова. Кроме того, в перерыве матча Дюков общался с игроками в раздевалке.