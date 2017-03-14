В лондонском «Арсенале» может появиться должность спортивного директора

Руководство лондонского «Арсенала» задумалось над тем, чтобы ввести в клуб должность спортивного директора, сообщает The Telegraph. Отмечается, что с 2009 года процессом переговоров с потенциальными новичками и игроками «канониров» занимается Дик Лоу, который готов в будущем отойти от дел.
Специалист на должности спортивного директора мог бы стать связующим звеном в структуре клуба между департаментами «Арсенала». В настоящем времени лондонцы рассматривают сразу несколько кандидатур на должность спортивного директора.
В последние годы аналогичная должность уже появилась в других английских клубах, таких как «Челси», «Эвертон» и «Манчестер Сити».