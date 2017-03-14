Конте: игроки «МЮ» били Азара по ногам до последней минуты матча, это не футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, комментируя победу команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии, выразил недовольство грубой, по его мнению, игрой со стороны соперников.
«Я считаю, что наша главная задача — играть в футбол. В первые 25 минут Азар просто не мог это делать из-за постоянных ударов. Я не сумасшедший и не единственный, кто видел это. Он получал удары по ногам с первой и до последней минуты матча, и никто не сможет сказать, что этого не было. Если ты выходишь бить соперника по ногам, никакой речи о тактике быть не может — это не футбол.
Сильных футболистов регулярно пытаются запугать грубой игрой, и арбитры должны встать на их защиту. Азар продемонстрировал сильный характер. После первых 25 минут игры наши футболисты практически не получали мяч, поскольку каждый раз опасались удара сзади. Эден продемонстрировал свой характер, который мне хорошо известен. Возможно, кого-то это удивит, но я хорошо изучил его в этом сезоне», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».