Яя Туре: люди ждут, когда «Манчестер Сити» потерпит неудачу

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако», который состоится 15 марта, выразил мнение, что многие ждут, когда «горожане» потерпят неудачу.
«Когда ты являешься победителем, то постоянно хочешь добиваться новых успехов, но для этого нужно усердно работать. Иногда это тяжело, но нужно оставаться позитивным, ведь мы знаем, что люди ждут, когда «Манчестер Сити» потерпит неудачу.
В матче против «Монако» мы будем атаковать, потому что по-другому «Манчестер Сити» не играет. Лучшая защита – это нападение», — цитирует Туре Sky Sports.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Манчестер Сити». Начало – 22:45 мск. В первой встрече «МС» выиграл — 5:3.