Президент «ПСЖ» рассказал Верратти об амбициозных планах на следующий сезон

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи намерен удержать в команде полузащитника Марко Верратти, интерес к которому проявляет ряд топ-клубов, включая «Барселону». Издание Mundo Deportivo сообщает, что после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов Аль-Хелаифи встречался с Верратти и заверил, что в следующем сезоне у парижан будет очень сильная команда. Президент «ПСЖ» видит в лице Верратти лидера команды и не хочет с ним расставаться. Действующий контракт итальянского полузащитника рассчитан до июня 2021 года.
Испанское издание также отмечает, что Верратти был очень недоволен информацией французских СМИ о том, что он перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) отправился на вечеринку с полузащитником Блезом Матюиди. В частности, L’Equipe сообщил, что Верратти и Матюиди отправились после полуночи на вечеринку, которая проходила в ночь с 7 на 8 марта, и утром отправились с командой в Барселону. Руководство «ПСЖ» опровергло информацию, назвав её позором, а сам игрок был очень разгневан действиями СМИ.