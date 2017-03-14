«Ювентус» — «Порту»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

14 марта в Турине, на стадионе «Ювентус», состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Порту».
Встречу 14.03.2017 рассудит румынская бригада арбитров во главе с рефери Овидием Хацеганом.
Ранее друг с другом команды встречались четыре раза. Три раза победу праздновали футболисты «Ювентуса», один матч завершился вничью. Последняя встреча между ними состоялась в феврале 2017 года и завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:0.