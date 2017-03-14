«Бавария» проведёт предсезонную подготовку в Китае и Сингапуре

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» уже определились с местом проведения подготовки команды к следующему сезону, сообщает интернет-издание Sport1.
Немецкий гранд с 16 по 28 июля будет готовиться к сезону-2017/18 в Китае и Сингапуре. В этих странах команда проведёт четыре товарищеских матча в рамках турнира Audi Football Summit. 19 июля «Бавария» встретится с лондонским «Арсеналом», спустя три дня – с «Миланом». 25 июля подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Челси», а спустя два дня – с миланским «Интером».