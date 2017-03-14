Моуринью считает, что Погба был лучшим игроком матча «Челси» — «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выделил игру полузащитника Поля Погба в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Челси» (0:1). Португалец считает, что француз был лучшим игроком на поле.
«Мы должны мыслить положительно. Футболисты действовали феноменально, но Погба был лучшим игроком на поле и всего матча. Специалисты могут твердить другое, но только из зависти. Я горжусь своими игроками», — цитирует Моуринью Mirror.
Отметим, что посетители «Чемпионата» признали лучшим игроком матча полузащитника «Челси» и партнёра Погба по сборной Франции Н'Голо Канте, который набрал 159 голосов против 17 у Погба. Именно Канте стал автором единственного гола в матче.