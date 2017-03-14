Вратарь «Урала» Заболотный примет участие в следующем матче против «Рубина»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о состояние голкипера команды Николая Заболотного. Ранее президент клуба Григорий Иванов сказал, что Заболотный очень нервничает из-за рождения дочери и ему необходим отдых.
«Николай Заболотный чувствует себя нормально, он уже тренируется с командой. Никаких проблем нет. Он выйдет в следующем туре против «Рубина». Никаких помех для его участия нет. Что касается отдыха, то это скорее пошутили так. Просто у него родилась дочь. В команде его все поздравили с пополнением в семье», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.