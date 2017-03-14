Биссарри: Кейлора Наваса просто не считают вратарём «Реала»

Голкипер «Пескары» Альбано Биссарри считает, что вратарю мадридского «Реала» Кейлору Навасу приходится очень нелегко. В последнее время коста-риканский футболист неоднократно подвергался критике, а испанские СМИ периодически пишут, что «Королевский клуб» ищет себе нового вратаря.
«Если ты Кейлор Навас, то тебе нелегко завоевать имя в «Реале». Когда ты не считаешься лучшим в мире вратарём, не являешься Буффоном и Нойером и совершаешь ошибку, то критика бывает очень тяжёлой. А ошибки бывают всегда. Дело не в том, что Кейлор не может быть голкипером такого клуба, Наваса просто не считают вратарём «Реала». И когда игрок ошибается, то начинают говорить, что он недостаточно силён для «Реала», — цитирует Биссарри Marca.