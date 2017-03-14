«Зенит»: информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности

Пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию по поводу возможного ухода из петербургского клуба нападающего Александра Кокорина. Сегодня «Федеральное агентство новостей» сообщило, что руководство «Зенита» рассматривает вариант продажи Кокорина.
«Впервые об этом слышу. Информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности», — сказал Циммерман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
В текущем сезоне 25-летний игрок провёл в РФПЛ 19 матчей и забил три мяча.